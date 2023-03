Der Flughafen kündigt schon mal an, dass es ab April nachts etwas lauter werden könnte. Grund sind Arbeiten an den Pisten. Da sich diese nicht ausführen lassen, während geflogen wird, müssen sie nachts ausgeführt werden. Für 2023 ist die Ausbesserung von Pisten, Rollwegen und Vorfeldflächen auf zwei Pisten vorgesehen Denn diese sind hohen Belastungen ausgesetzt, was zu Schäden führen kann, wie es in einer Mitteilung des Flughafens heisst.

Am Pistensystem sind in diesem Jahr die Deckbelagssanierung der Piste 14/32 im Juni 2023 sowie die Fertigstellungsarbeiten der Pistensanierung 10/28 von April bis September 2023 vorgesehen. Der 4 Zentimeter starke Deckbelag der Piste 14/32 wird auf dem stark belasteten Abschnitt zwischen Aufsetzzone und Hauptabrollweg in zehn Nachtetappen ersetzt. Im gleichen Zeitraum wird am Südende der Piste 14/32 auf einer Fläche von rund 1000 Quadratmetern der schadhafte Asphaltbelag durch einen Betonbelag ersetzt. Nachdem im letzten Jahr die Hauptmassnahme der Pistensanierung 10/28 erfolgreich abgeschlossen werden konnte, müssen dieses Jahr auf der ganzen Piste noch kleinflächige Fertigstellungsarbeiten umgesetzt werden.

Auf dem ganzen Flughafenareal verteilt finden zudem Unterhaltsarbeiten statt. Dabei wird darauf geachtet, dass nur diejenigen Unterhaltsarbeiten nachts ausgeführt werden, die an neuralgischen Stellen liegen und den Flugbetrieb übermässig tangieren würden. Bei sämtlichen Arbeiten sei die Flughafen Zürich AG bestrebt, Lärmemissionen und Umweltbelastungen möglichst gering zu halten, heisst es abschliessend.

