Impfzentrum Bülach – Ab dem 7. April wird in der Stadthalle Bülach geimpft Am Mittwoch nach Ostern kann es losgehen mit der Corona-Impfung in Bülach. Zumindest für Personen ab 75 Jahren. Andrea Söldi

Als Erstes kommen Personen ab 75 Jahren dran mit der ersten Spritze. Foto: Raphael Moser (Tamedia AG)

Nun geht es doch schneller als erwartet: Bereits am Mittwoch nach Ostern öffnet das Impfzentrum in der Stadthalle Bülach seine Tore – nur einen Tag nach Zürich, Winterthur und Dietikon. Gemäss Medienmitteilung der kantonalen Gesundheitsdirektion sollen im April insgesamt 90’000 Impfdosen bereitstehen, die auf elf kantonale Zentren verteilt werden. Da Bülach mit einer Kapazität von 500 bis 1000 Spritzen pro Tag zu den kleineren Zentren gehört, wird es auch weniger Dosen erhalten als zum Beispiel jenes in der Messe Oerlikon mit Kapazitäten von 2000 bis 4000 Impfungen täglich. «Wir werden wahrscheinlich mit reduziertem Betrieb starten», sagt Urs Kilchenmann, Mediensprecher des Spitals Bülach, welches das Impfzentrum betreibt. Die Einrichtungsarbeiten in der Stadthalle beginnen am Mittwoch.