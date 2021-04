Zürcher Corona-Impfkampagne – Ab Freitag gibt es Impftermine für drei weitere Gruppen und ab Mai für alle 430’000 Personen haben sich fürs Impfen registriert. Nun sind das Gesundheitspersonal sowie 16-17-jährige Chronischkranke an der Reihe. Und: Hausärzte erhalten mehr Impfstoff. Pascal Unternährer

Die Kadenz wird erhöht: Impfbox im Zentrum Messe in Zürich-Oerlikon. Foto: Urs Jaudas

Ab Freitag, 16. April, können drei weitere Gruppen konkrete Impftermine vereinbaren:

Impfgruppe F: Gesundheitspersonal und Betreuende in Heimen, Spitälern, Kliniken und Spitex.

Impfgruppe G: Gesundheitspersonal und Betreuende in Arztpraxen und weiteren ambulanten Institutionen.

Impfgruppe O: 16- bis 17-Jährige mit chronischen Krankheiten.

Die Personen aus dem Gesundheitswesen müssen einen Berufsnachweis vorlegen, am Freitag gilt bei der Terminvergabe «First come, first served». Zu den Impfgruppen F und G gehören auch Personen der Rettungs- und Transportsanität, aus Zahnarztpraxen, Physiotherapie, Osteopathie, Chiropraktik, Hebammen, Ergotherapie, Logopädie, Apotheken, Medizinaltechnik sowie das Militärgesundheitspersonal. Auch die Personen der Impfgruppen A bis E können weiterhin Termine buchen. Das hat die Zürcher Gesundheitsdirektion (GD) am Dienstag mitgeteilt.

Alle April-Termine für die über 65-Jährigen sowie Personen mit schweren Vorerkrankungen sind vergeben. Letzteren wird aber weiterhin empfohlen, sich bei ihren Hausärztinnen und Hausärzten impfen zu lassen.

Impftermine für alle ab Mai

Um Ostern wurden 500 Arztpraxen mit Impfstoff beliefert, in diesen Tagen können weitere 260 Praxen Impfrationen bestellen. Voraussichtlich werden «im Laufe des Aprils» weitere 450 Arztpraxen Impfstoff bestellen können, heisst es seitens der GD. Bisher hätten im Kanton Zürich insgesamt rund 1000 Arztpraxen ihr Interesse angemeldet zu impfen. Wer bereits einen Termin in einer Hausarztpraxis habe, solle diesen wahrnehmen, rät der Kanton.

Die breite Bevölkerung werde «ab Mai» Impftermine buchen können, heisst es weiter. Die GD empfiehlt allen Impfwilligen, sich auf der Website zu registrieren. Bisher haben dies 430’000 Personen gemacht. Wenn weitere Gruppen freigeschaltet werden für Termine, informiert der Kanton über die Medien und die App Alertswiss. Diese ist allerdings nicht immer aktuell. Am Dienstagnachmittag waren gemäss der App im Kanton Zürich noch 18’000 Termine frei, was längst nicht mehr stimmt.

Jede Impfdose, die der Kanton im April bisher erhalten hat, wird auch im April verimpft. Gesundheitsdirektion Zürich

Inzwischen haben im Kanton Zürich 90’000 Personen einen Impftermin. Aufgrund der grösseren Liefermengen legt der Kanton Zürich jetzt nicht mehr sämtliche Zweitimpfdosen zurück. Jede Impfdose, die der Kanton im April bisher erhalten hat, wird auch im April verimpft, hält die GD fest. Ein Grossteil der April-Lieferung wird allerdings erst Ende Monat eintreffen und somit erst im Mai verimpft werden können.



Im Mai werden zusätzlich die Apotheken in die Impfaktion integriert. Die Termine in den 150 Apotheken werden ebenfalls über die Anmeldeplattform gebucht werden können. Personen ohne Internet können sich von Montag bis Sonntag, 7 bis 23 Uhr, an die Impfhotline (Tel. 0848 33 66 11) wenden. Zudem bietet Pro Senectute Unterstützung an (Tel. 058 451 51 50).

Impfen am Wochenende

Für Mai und Juni, wenn noch grössere Impfstofflieferungen erwartet werden, wird der Kanton Zürich über eine Impfkapazität von über 20'000 Impfungen pro Tag verfügen, heisst es.

Die Öffnungszeiten der Impfzentren werden angepasst. Einzelne Impfzentren impfen bereits in den Abendstunden und am Samstag. Bei Bedarf können die Öffnungszeiten bei allen Impfzentren auf die Abendstunden und das Wochenende erweitert werden.

400’000 Impfungen bis Ende April

Die elf Zürcher Impfzentren haben ihre Tore vor einer Woche, am Dienstag, eröffnet. Das hat die Impfkadenz erhöht. Seit Anfang Januar sind insgesamt 268’400 Impfungen verabreicht worden. Knapp 103’000 Personen sind ganz geimpft, sprich haben zwei Impfdosen erhalten.

Bis Ende Monat werden 400’000 Impfungen verabreicht worden sein, kündigt die GD an. «Die Rückmeldungen aus den regionalen Impfzentren sind durchgehend positiv. Die Prozesse haben sich bewährt und die Abläufe einwandfrei funktioniert» – so lässt sich Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) in der Mitteilung zitieren. Damit sei man vorbereitet für den grossen Ansturm «in den kommenden Wochen».

Fehler gefunden?Jetzt melden.