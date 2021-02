Nationalstrassenabgabe – Ab heute gibts ohne Vignette

200 Franken Busse Am Sonntag ist die Frist abgelaufen: Jetzt muss die Vignette 21 an der Windschutzscheibe kleben. Es ist voraussichtlich das letzte Jahr, in dem sie zwingend aus Plastik ist. Florian Schaer

Mit einem Schaber und einem kräftigen Sprutz Nagellackentferner lässt sich der Wechsel der Vignette leicht bewerkstelligen. Francisco Carrascosa

Die Streberinnen und Streber haben es natürlich schon vor dem Jahreswechsel erledigt. Überdies dürfte der der sechs auf sechs Zentimeter grosse Aufkleber unter so manch einem Weihnachtsbaum gelegen haben. Die Rede ist von der Schweizer Autobahnvignette, die seit dem 1. Dezember bei den Strassenverkehrsämtern, an Tankstellen, bei Autogaragen und zuweilen im Detailhandel erhältlich ist. Am 1. Februar muss sie allerspätestens an der Windschutzscheibe prangen, beabsichtigt der Lenker, das Nationalstrassennetz zu nutzen. Ansonsten könnte es teuer werden. 200 Franken Busse drohen, wenn man ohne Vignette erwischt wird. Und sie bloss im Handschuhfach mitzuführen gilt nicht: Nur aufgeklebt ist das Ding gültig.