Mit Sprühnebel gegen die Zürcher Hitze – Ab Juli kühlt eine künstliche Wolke den Turbinenplatz Eine spektakuläre Installation soll die Hitze über dem Betonbelag verringern. Hellere Strassenbeläge bringen hingegen fast nichts, hat die Stadt herausgefunden. Liliane Minor Pascal Unternährer

Der Turbinenplatz gehört zu den heissesten Plätzen in Zürich. Nun wird dort eine künstliche Nebelwolke installiert, die ab Juli in Betrieb gehen soll. Foto: Urs Jaudas

Wer je beispielsweise in Athen oder Madrid auf einer Restaurantterrasse gesessen ist, der kennt sie vielleicht: Düsen, die an heissen Tagen über den Köpfen der Gäste Wasser versprühen und so einen hauchfeinen, angenehm kühlenden Nebel erzeugen.