Schiesssport im Unterland – Ab Montag darf wieder geschossen werden Die Schützinnen und Schützen sind bereit, die neue Saison in Angriff zu nehmen. Auf allen 37 Anlagen der Region sind künstliche Kugelfänge installiert – und am Freitag kam, noch knapp rechtzeitig, das Corona-Okay vom Bund. Florian Schaer

Unter Einhaltung der Corona-Schutzkonzepte steht auch auf der Schiessanlage in Niederglatt dem Saisonstart nichts mehr im Weg. Foto: Balz Murer

Die Schützenvereine der Region haben traditionell im März ihren Saisonstart. Um ein Haar hätte es heuer aber nicht geklappt. Noch bis tief in den Freitag hinein war nämlich unklar, wann die einzelnen Gemeinden die Türen zu den Schiessständen und Schützenhäusern in ihrem Zuständigkeitsbereich wieder öffnen würden. Konkret ging es um die Frage, ob der Bundesrat bei seinen verkündeten Lockerungen im Outdoor-Sportbereich, die Schiessanlagen mitgemeint hatte. Denn Schiessstände sind nun mal halb offene Anlagen – nicht wirklich Indoor-, aber eben auch nicht vollständig Outdoorsport. Der Schweizer Schiesssportverband hatte das am vergangenen Montag beim Bundesamt für Sport vorgetragen. Am Freitag kam dann grünes Licht aus Bern: Ab dem 1. März dürfen auch die Schützenhäuser generell wieder öffnen – der Schiesssport wird anderen Sportarten im Freien gleichgestellt, und die Outdoor-Schiesssaison kann damit grundsätzlich pünktlich beginnen.