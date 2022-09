Bauarbeiten am Butzenbüelring – Ab Montag droht am Flughafen wieder Stau Wegen Belagsarbeiten müssen erneut Strassen am Flughafen gesperrt werden. Bereits vergangene Woche sorgten Sperrungen für ein Verkehrschaos. Thomas Mathis

Vor einer Woche begannen die Belagsarbeiten auf dem Butzenbüelring, der rund um den Circle führt. Foto: Thomas Mathis

Vor einer Woche begannen die Bauarbeiten an den Zufahrten zum Flughafen. In der ersten Phase wurde der Verkehr von der A51 von Zürich her zum Flughafen umgeleitet. Das verursachte mehr Stau als erwartet. Passagiere, Shuttles und Taxis berichteten von Verspätungen bis zu einer halben Stunde. Am Montagmorgen beginnt nun die zweite Phase.

Dazu wird der Verkehr von der A51 von Bülach her zum Flughafen umgeleitet – über die Ausfahrt Glattbrugg und via Autobahn zurück zum Flughafen. Die Zufahrt zum Flughafen via Flughafenstrasse von Glattbrugg her ist nicht möglich. Zusätzlich wird der Verkehr von Kloten zum Flughafen über die Flughafenstrasse umgeleitet. Die zweite Phase dauert von 5. bis 7. September.

Der Flughafen machte die Mitarbeitenden in einem Newsletter auf die Sperrungen am Butzenbüelring aufmerksam und warnte vor einem Zeitverlust bei der Anfahrt mit dem Auto. «Rechnen Sie mehr Anreisezeit ein. Wenn immer möglich sind die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen», heisst es. Die Zufahrt zu den Parkhäusern und Vorfahrten ist nicht beeinträchtigt, jedoch ist mit punktuellen Stausituationen zu rechnen – auch von Zürich her. Der öffentliche Verkehr ist laut dem Kanton nicht betroffen. Allerdings kann es bei den Bussen zu Verspätungen kommen.

Aufgrund von Sperrungen ist es bereits vergangene Woche zu einem Verkehrschaos gekommen. Foto: Thomas Mathis

In der dritten Phase ab Montag, 12. September, bis am Folgetag um 4.30 Uhr wird der Verkehr vom Flughafen in Richtung Zürich über die Einfahrt Kloten-Süd umgeleitet. Die Rampe Vorfahrt Abflug ist während dieser Stunden gesperrt, und die Kurzzeitparkplätze vor dem Ankunftsterminal sind nur eingeschränkt nutzbar.

Das Tiefbauamt ersetzt auf dem Butzenbüelring rund um den Circle die Beläge, die in schadhaftem Zustand sind. Die Belagsarbeiten sind witterungsabhängig. Der Kanton hatte für die Arbeiten letztes Jahr rund 5,6 Millionen Franken bewilligt. Die Flughafen Zürich AG und die Swiss Life AG beteiligen sich mit insgesamt 378’000 Franken. Zusätzlich zu den Belagsarbeiten wird auch die Beleuchtung erneuert und eine Verkehrszählmessstelle erstellt. Auch wird die Stützmauer beim Bushof Süd saniert.

