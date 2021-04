Unihockey: Jets verlieren Nati-Spielerinnen – Ab nach Schweden Mit den Internationalen Michelle Wiki, Tanja Stella und Isabelle Gerig zieht es gleich drei Teamstützen von Meister Kloten-Dietlikon in die schwedische Superliga. Was das für die Jets - und die Schweizer Liga bedeutet. Marisa Kuny

Ihr erste Angebot aus der Superliga bekam sie mit 18. Jetzt wagt Isabelle Gerig (Mitte), inzwischen 22-jährig, den Schritt nach Schweden. Foto: Freshfocus

Sie war die Heldin des Superfinals: Michelle Wiki schoss die Kloten-Dietlikon Jets vergangenen am Samstag in der Ballsporthalle in Winterthur gegen die Skorpions mit drei Toren zum Titel (Endstand 4:2) und machte damit sich und den Jets das perfekte Abschiedsgeschenk. Schon seit ein paar Wochen war klar, Wiki wird das Meisterteam Richtung Schweden verlassen und in der kommenden WM-Saison in der höchsten schwedischen Liga für IK Sirius auflaufen. Gleich nach der Pokalübergabe verriet Nationalverteidigerin Tanja Stella, dass sie zum selben Verein wie Wiki wechseln wird.