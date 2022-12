Interview zum Cockpit von morgen – «Ab nächstem Jahr werden wir hier eigens einen VR-Raum haben» Manuel Meier ist seit Mai Geschäftsführer der Lufthansa Aviation Training AG. Für ihn ist der Trend klar: Virtual und Mixed Reality werden immer wichtiger. Florian Schaer

Manuel Meier will mit der neuen Technologie nicht primär sparen – aber ökologischer zu werden, das sei zu befürworten. Foto: Raisa Durandi

Wer für die Swiss oder die Edelweiss fliegen will, hat derzeit gute Karten. Auch im Cockpit suchen die Airlines der Lufthansagruppe momentan Personal. Während die Basis für die fliegerische Grundausbildung auf dem Flugplatz in Grenchen domiziliert ist, verbringen die Anwärterinnen und Anwärter auf einen Pilotenschein einen erheblichen Teil ihrer 30-monatigen Ausbildungszeit in einem grossen grauen Gebäude an der Cherstrasse in Glattbrugg, wo die Lufthansa Aviation Training AG (LAT) ihren Sitz hat: den Theorieunterricht und das Simulator-Training.