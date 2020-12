Ziel: Reproduktionszahl zu senken

Die Deutschschweiz habe die zweite Corona-Welle nie unter Kontrolle gebracht, sagt beispielsweise der bekannte Epidemiologe Antoine Flahault. Dem Land drohe ein Auf und Ab wie in den USA. (Lesen Sie dazu unser Interview: «Die meisten Kantone sind in der schlimmsten Situation»). Er sagt: «Noch im November war die Schweiz daran, die Infektionskurve zu brechen und die Kontrolle wieder zu erlangen. Aber dann hat die Abwärtsbewegung gestoppt, und besonders in der Deutschschweiz ist die Lage wieder besorgniserregend. Basel-Stadt zum Beispiel verharrt seit einem Monat auf einem hohen Niveau. Auch Zürich schafft es nicht, die Reproduktionszahl R unter 1 zu senken, was für einen markanten Rückgang der Fallzahlen nötig wäre.»