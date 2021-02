Trucker-Kantine in Embrach – Abends müssen sie nicht mehr im Lastwagen essen Lastwagenfahrer dürfen neu in ausgewählten Restaurants essen, ab 17 Uhr und mit Auflagen. Ein Besuch in Embrach zeigt, dass es dabei um mehr als eine warme Mahlzeit geht. Daniela Schenker

Lastwagenchauffeur Michael Kübler verpflegte sich vor Corona regelmässig im Restaurant. Foto: Sibylle Meier

Er ist warm eingepackt, die Mütze hat er über beide Ohren gezogen. So bestellt Michael Kübler an der Theke des «Trucker-Beizli» am Embraport einen Kaffee. Bald hat der Lastwagenchauffeur Feierabend. Diesen kann er zu Hause an der Wärme verbringen. Den Kaffee trinkt er denn auch eher, um wenigstens bei der Bestellung ein paar Worte plaudern zu können. Kübler ist froh, bei dieser Kälte nicht entlang einer Autobahn übernachten zu müssen. «Die Stellplätze sind meist schon vor Mitternacht alle besetzt, und die Möglichkeiten zur Körperpflege werden immer weniger», sagt er.