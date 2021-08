Streitgespräch zur Paradeplatz-Blockade – «Aber Herr Gasser, seien wir ehrlich …» Klimaaktivistin Stephanie Wyss stellt die Banken an den Pranger, Banken-Vertreter Jörg Gasser hält dagegen. Sie spricht vom «Überleben der Menschheit», er von «Responsible Banking». Kommt das gut? Beat Schmid

Klimaaktivistinnen und -aktivisten besetzen Eingänge der Credit Suisse und der UBS. Foto: Raisa Durandi

In einer Aktionswoche demonstrieren Klimaaktivistinnen und -aktivisten: Am Montag war der Zürcher Paradeplatz ihr Ziel. Am Mittwoch geriet die SNB in den Fokus. Im Streitgespräch diskutiert die Klimaaktivistin Stephanie Wyss mit Jörg Gasser, dem CEO der Bankiervereinigung.

Herr Gasser, die Hauptsitze von UBS und CS wurden besetzt. Was halten Sie von der Aktion? Gasser: Der Klimastreik verfolgt ein berechtigtes Anliegen, dem auch wir uns verpflichtet haben – nämlich die Erreichung der Klimaziele. Es ist ein demokratisches Recht, diesen Stimmen Ausdruck zu verleihen. Inwiefern bei der Aktion Gesetze verletzt wurden, liegt nicht an mir zu beurteilen.