Jeremy Seewers Saison in der Königsklasse MX-GP ähnelt einer Berg- und Talfahrt. In der WM-Gesamtwertung liegt der Bülacher nach einem nervenaufreibenden Wochenende auf Sardinien auf Platz 3.

Tiefer Sand und hohe Temperaturen: Am GP von Sardinien in Riola Sardo sind Mensch und Material, Jeremy Seewer und seine Yamaha-Werksmaschine, enorm gefordert.

Jeremy Seewer. Am Grand Prix von Italien haben Sie nach längerer Durststrecke beide Läufe als Zweitschnellster beendet. Eine Woche später mussten Sie sich am GP von Sardinien mit den Rängen 4 und 6 begnügen. War das nun schon wieder ein Rückschlag, oder sehen Sie sich weiter im Aufwind?

Grundsätzlich bin ich immer noch im Aufwärtstrend. Alles in allem waren das zwei erfolgreiche GPs. Letzte Woche in Maggiora sind mir zwei sehr gute Läufe gelungen. Auf Sardinien bin ich nicht ganz so gut belohnt worden, aber eigentlich auch ein sehr gutes Rennen gefahren. Ohne einen kleinen Fehler im zweiten Lauf hätte es auch zum 2. Platz in der GP-Tageswertung reichen können.