Sie laufen ihren ersten Marathon – «Aber Mami, das sind 42 Kilometer!» Vorfreude, Ungewissheit, Nervosität: Der Sonntag in Zürich soll für diese Debütierenden unvergesslich werden. Welche Widerstände sie schon überwunden haben – und wovor sie Respekt haben. Monica Schneider

Start zur Riesendistanz vor dem Riesenrad: Läuferinnen und Läufer auf der Zürcher Quaibrücke. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Wir haben nicht lange suchen müssen, bis wir unter den 3500 Läuferinnen und Läufern, die am Sonntag den Zürich Marathon laufen, solche gefunden haben, die zum ersten Mal über 42 Kilometer starten. Und im Gespräch mit ihnen ist schnell das herausgekommen, was Lauflegende Emil Zatopek einst sagte: Wenn du laufen willst, lauf eine Meile (was 1600 Metern entspricht). Wenn du ein neues Leben kennen lernen willst, dann lauf Marathon.