Mammutmuseum in Niederweningen – Abfall hinterlässt Informationen über das Leben der Pfahlbauer Ein archäologischer Vortrag an der GV des Fördervereins des Mammutmuseums sorgte für Erstaunen beim Publikum. Es ging um «Mist als Unesco-Weltkulturerbe». Samuel Prenner

Christian Harb (rechts) ist Mitarbeiter bei der Kantonsarchäologie Zürich. Er hielt einen Vortrag im Mammutmuseum in Niederweningen

auf Einladung von Vereinspräsident Rudolf Hauser. Foto: Raisa Durandi

Der Förderverein des Mammutmuseums in Niederweningen habe für die Generalversammlung vom Samstag «perfektes Wetter» erwischt. So zumindest beschrieb Rudolf Hauser, Präsident des Fördervereins, den verregneten Morgen. Auch die Museen standen im Corona-Jahr vor Herausforderungen. Das trifft ebenfalls für das Mammutmuseum in Niederweningen zu, das die Auswirkungen des Lockdown zu spüren bekam. Im Frühling war es geschlossen, nach dem Lockdown öffnete es mit einem Sicherheitskonzept.