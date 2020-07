Aufräum-Aktion in Eglisau – Abfall sammeln auf schwedische Art Umweltbewusste Schüler der 5. Primarklasse zeigten bei der Aktion «Plogging», wie man beim Joggen noch nebenbei Abfall sammeln kann. In weniger als einer Stunde wurde das Rheinstädtli um ganze 59 Kilogramm Abfall erleichtert. Stephan Mark Stirnimann

Beim Plogging in Eglisau kam viel Unrat zusammen. Foto: Sibylle Meier

Beim Zieleinlauf hinter der Primarschule Obergass staunte die Fünftklässlerin Saskia nicht schlecht, als ihre Schulkameradin gleich mit einem kaputten und illegal entsorgten Einkaufsrollwagen auftauchte. «Es ist einfach krass, wie viel Müll wir in weniger als einer Stunde eingesammelt haben», sagt die sichtlich empörte Schülerin. Zusammen mit ihren beiden Kameraden Leonidas und Abheek organisierte sie am Montag den Plogging-Nachmittag, an dem 22 Schülerinnen und Schüler sowie einige Leute aus der Bevölkerung mitmachten.