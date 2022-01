Göhner-Siedlung Sonnhalde in Regensdorf – Abgebrannter Quartiertreff wird wieder aufgebaut – und dann abgerissen Vor drei Monaten brach auf der Dachterrasse des Begegnungszentrums Sonnhalde ein Feuer aus. Die Brandursache ist nicht restlos geklärt, doch Hinweise darauf gibt es. Anna Bérard

Am 21. Oktober kam es auf der Dachterrasse des Quartiertreffs in Adlikon zu einem Brand. Archivfoto: Francisco Carrascosa

Ein Brand in der Göhner-Siedlung in Adlikon sorgte vor drei Monaten für Schlagzeilen. Am 21. Oktober war abends auf der Dachterrasse des Gemeinschaftszentrums Sonnhalde ein Feuer ausgebrochen. Die Kantonspolizei nahm Ermittlungen auf. Nach drei Monaten bleibt die Brandursache nicht restlos geklärt, aber es gibt Hinweise darauf. «Der Brandermittler geht nicht davon aus, dass es Brandstiftung war», erklärt Gemeindeschreiber Stefan Pfyl auf Anfrage. Es wird vermutet, dass Zigaretten oder Aschenbecher die Stühle in Brand gesetzt haben und das Feuer so ausgebrochen ist.