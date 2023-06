Verhandlungen beginnen bald – Abgeltungs­verträge für das Tiefenlager sollen bis 2026 stehen Die betroffenen Gemeinden bereiten sich derzeit auf die Verhandlungen mit den Betreibern der Kernkraftwerke vor. Im Raum stehen mehrere Millionen Franken. Astrit Abazi

Die Gemeindepräsidenten (von links) Marco Dindo (Glattfelden), Dieter Schaltegger (Stadel) und Stefan Arnold (Weiach) sind seit September noch intensiver mit dem Tiefenlager beschäftigt. Foto: Leo Wyden

«Der Schock ist verdaut, die Arbeit beginnt jetzt» – so fasste der Weycher Gemeindepräsident Stefan Arnold die Situation um das geplante Tiefenlager für radioaktive Abfälle zusammen. Tatsächlich hatte die Standortankündigung vom September mehrere Reaktionen in der Region ausgelöst. Ein Informationsabend der Standortgemeinden Stadel, Weiach und Glattfelden kurz nach der Ankündigung lockte über 250 Personen an. Ängste und Bedenken zur Sicherheit, Lärm und Immobilienpreiszerfall dominierten damals. Diesen Donnerstag fand nach mehreren Monaten ein weiterer Anlass der Gemeinden statt. Das Interesse scheint leicht abgeflaut zu sein. In den betroffenen Gemeinden bereitet man sich nun aber auf eine der wichtigsten Phasen im Prozess vor, nämlich die Verhandlungen zu den Abgeltungen.