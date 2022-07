Naturschutzverein Bülach – Abheben mit dem Flugsimulator Neben vielen Infos zur Biodiversität war der Flugsimulator die grosse Attraktion der Jubiläumsausstellung.

Insgesamt 100 Personen durften mit dem Flugsimulator «fliegen». Foto: PD

Am 8. und 9. Juli war die Jubiläumsausstellung «Abheben für die Biodiversität» zum hundertjährigen Bestehen von BirdLife Schweiz zu Gast in Bülach. Neben vielen Informationen rund um das Thema Förderung der Biodiversität mit einer ökologischen Infrastruktur, war natürlich der Flugsimulator ein einmaliges Erlebnis. Passende 100-mal konnte man beim HertiLabor abheben und die Welt aus Sicht eines Schmetterlings erkunden.

Kleine Lebewesen mit der Lupe betrachten

Der Naturschutzverein gestaltete dazu ein attraktives Rahmenprogramm, wobei spielerisch in das Thema eingetaucht werden konnte: sei dies beim Erraten von nächtlichen Tierlauten, dem Ertasten von Gegenständen aus dem Wald, dem Bestimmen von kleinen Wasserlebewesen in der Becherlupe oder dem Zuordnen des richtigen Duftes von Wiesenpflanzen. Auch vergnügte sich Gross und Klein beim Bülacher Leiterlispiel, wo «hautnah» erlebt werden konnte, wie es für verschiedene Tiere ist, hier zu leben. Oder auch was für wen bei der Fortbewegung förderlich oder auch hinderlich sein kann und wo das Leben schwierig oder besonders gut ist.

Der Naturschutzverein hofft, dass er mit diesem Anlass auf das vielfältige und spannende Leben in unserer Umgebung aufmerksam machen und die Bevölkerung für das Thema der ökologischen Infrastruktur sensibilisieren und gewinnen konnten. Wer den Anlass verpasst hat, kann zumindest das Leiterlispiel bereits am 20. August nachholen, nämlich im Rahmen von «Spielstadt - Umwelttag» in der Altstadt Bülach.

red

Fehler gefunden?Jetzt melden.