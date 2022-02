Reportage aus der Stimo-Arena – Abklatschen, pfeifen, fachsimpeln: Der Stadion-Alltag ist zurück Der EHC Kloten hat 2022 nur ein Ziel: den Aufstieg. Pünktlich zur entscheidenden Phase der Saison gelten an den Spielen keine Corona-Massnahmen mehr. Flavio Zwahlen

Die Fans auf den Stehplätzen sorgen ohne Corona-Massnahmen wieder für ordentlich Stimmung in der Stimo-Arena. Foto: Robert Pfiffner

Der EHC Kloten schliesst die Saison auf dem 1. Rang ab – und alle sind geschockt. 4713 Zuschauerinnen und Zuschauer kommen am Mittwochabend in die Stimo-Arena. Eine zufriedenstellende Zahl, wenn man bedenkt, dass in den meisten Gemeinden der Region Sportferien sind. Lange ist die Stimmung gut. Eine Minute vor Spielende liegen die Unterländer gegen den SC Langenthal mit 4:2 in Führung. 60 Sekunden später steht es 4:4. Der eine Punkt reicht dem EHC zwar zum Qualifikationssieg, doch die Oberaargauer erweisen sich als Partycrasher und holen sich den Zusatzpunkt nach nur einer halben Minute Verlängerung. Die Ernüchterung auf den Rängen ist nach dem 4:5 hörbar. Statt zu feiern, fragen sich viele Kloten-Fans: «Wie kann man so ein Spiel noch aus der Hand geben?»