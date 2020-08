Wallisellen – Absage der Musikfesttage Die Musikfesttage Wallisellen können dieses Jahr wegen der Auflagen der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden.

Der Schweizer Clown Dimitri trat 2014 an den Walliseller Musikfesttagen auf. Dieses Jahr kann der Traditionsanlass nicht stattfinden. Archivfoto: Leo Wyden

Die Veranstalter hatten noch Anfang Juni gehofft, die traditionellen Musikfesttage in Wallisellen nach neuen Direktiven des Bundesrates für die Eventbranche durchführen zu können. Der organisierende Verein ging davon aus, dass weitere Covid-19-Lockerungen folgen würden und so die Musikfesttage im Oktober stattfinden können würden.

Die Restriktionen für ein Festival dieser Grössenordnung blieben aber unverändert. Mit den einzuhaltenden Sicherheitsabständen müssten die Sitzplätze stark reduziert werden, was die Wirtschaftlichkeit erschwert. Das kleine Team könne kein befriedigendes Sicherheitskonzept vor Ort gewährleisten, ist einer Medienmitteilung zu entnehmen. Das Risiko der Quarantänemassnahmen im Falle eines positiven Befundes wolle der Veranstalter dem Publikum nicht zumuten und könne die Verantwortung dafür auch nicht übernehmen. Inzwischen haben sich zudem die Einreisebedingungen verschärft, die auch Künstlerinnen und Künstler betreffen. So erhält die Connection Cubana kein Einreisevisum, und die Gruppe Las Migas aus Spanien müsste erst in Quarantäne. Die Schweizerin Nina Corti hat bereits abgesagt.

Der Vorstand der Musikfesttage Wallisellen hat deshalb entschieden, die diesjährigen Festtage abzusagen.

Das Programm wird mit gewissen Retuschen und Ergänzungen im nächsten Jahr zur Aufführung kommen, vom 22. bis zum 30. Oktober 2021.

red