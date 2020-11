Umfahrungsstrasse gestrichen – Abschreckende Wirkung des Verkehrschaos bleibt einzige Hoffnung Der Kanton treibt eine Umfahrung für Eglisau voran und auch eine fürs Neeracherried. Er streicht aber eine Verkehrsentlastung für Bassersdorf. Da wird die «Bestvariante» dem politischen Zeitgeist geopfert. Und die Betroffenen werden ihrem Schicksal überlassen. Christian Wüthrich

Christian Wüthrich, Redaktor «Zürcher Unterländer». Foto: Johanna Bossart

Ironie ist ein schlechter Trost. Aber in gewisser Hinsicht ist es für Bassersdorf das Einzige, was von dieser Woche übrig bleibt. Dabei geht es um das Langzeit-Ärgernis Nummer 1 in der Gemeinde: die langen täglichen Staus wegen anhaltender Verkehrsüberlastung mitten im Dorf.

Da klemmt es aus allen Richtungen. Und das seit Jahrzehnten. Am Radio hört man davon nichts. Ganz im Gegensatz zu den regelmässigen Staumeldungen vom Autobahnende in Bülach und Eglisau oder vom verstopften Nordring. In und um Bassersdorf scheint die chronische Verkehrsüberlastung auf der Transitachse zum Flughafen normal geworden zu sein. Aber ist sie deswegen auch hinnehmbar?