30 Nutztiere gerissen – Abschussbewilligung für weiteren Wolf im Wallis erteilt Das Tier riss 30 Nutztiere auf einer nicht schützbaren Alp. Die Behörden des Kantons haben nun reagiert.

In der Region Goms-Aletsch soll ein Wolf erlegt werden. Laut den Walliser Behörden handelt es sich um einen Einzelwolf ohne Rudel. Foto: Marco Schmidt (Keystone/Symbolbild)

Der Kanton Wallis hat den Abschuss eines Wolfs in der Region Goms-Aletsch angeordnet. Das Tier riss 30 Nutztiere auf einer nicht schützbaren Alp. Damit seien gemäss der revidierten Verordnung zum Bundesgesetz über die Jagd die Voraussetzungen für die Anordnung eines Abschusses erfüllt, teilte der Kanton Wallis am Mittwoch mit. Die Verordnung erlaubt den Abschuss eines Wolfs, sobald dieser in einem Zeitraum von vier Monaten mindestens zehn Schafe oder Ziegen in geschützten oder nicht schützbaren Situationen gerissen hat.

Es ist bereits die zweite Abschussbewilligung, die der Kanton innerhalb weniger Tage erteilt hat. Am vergangenen Freitag hatte er bereits angeordnet, einen Wolf in der Region Val d’Illiez zu erlegen. Dieses Tier hatte zwölf Nutztiere gerissen, die sich zum Zeitpunkt des Angriffs in einer geschützten Situation befanden.

Nach erneuten Vorfällen Wallis und Graubünden geben drei Wölfe zum Abschuss frei Nach Angriff auf Mutterkuh Bauernverband kündigt Kompromiss mit Wolfsschützern Die beiden Tiere dürfen ab dem Tag der Veröffentlichung des Entscheids im Amtsblatt am 22. Juli abgeschossen werden. Die Wildhüter haben dann 60 Tage Zeit, um den Abschuss durchzuführen, zumindest wenn sich noch Nutztiere im definierten Perimeter befinden. Abschüsse auch im Bündnerland Auch im Kanton Graubünden nimmt die Wildhut Wölfe ins Visier. Nach zwei Angriffen auf Kühe hat der Kanton den Abschuss von zwei Jungwölfen des problematischen Beverinrudels angeordnet. Das Beverinrudel hatte vor einer Woche am Schamserberg eine Mutterkuh angegriffen und so schwer verletzt, dass sie getötet werden musste. Ein paar Tage zuvor hatte das Rudel eine Mutterkuh gerissen.

SDA/fal

Fehler gefunden?Jetzt melden.