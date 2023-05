Fussball: Niederlage in der 2. Liga – Absenzen im FC Bassersdorf wiegen zu schwer Der abstiegsgefährderte Zweitligist unterliegt dem Leader Veltheim 1:3. Das entscheidende letzte Gegentor kassieren die ohne mehrere Stammkräfte angetretenen Gastgeber erst in der 95. Minute. Markus Wyss

Halten mit grossem Einsatz lange mit dem Leader mit: Captain Simon Copat (rechts) und seine Bassersdorfer Mitspieler gegen Jonas Duske und Veltheim. Foto: Francisco Carrascosa

Mit dem 1:3 im Heimspiel gegen den Leader unterlagen die Bassersdorfer erstmals nach vier Runden wieder. Überhaupt hat das Team von Kevin in diesem Frühjahr mit elf Punkten aus sieben Meisterschafts-Spielen zu überzeugen vermocht. Leistungsmässig taten dies die Gastgeber auch gegen Veltheim, fiel die Entscheidung doch erst in der Nachspielzeit.

Die Steigerung der abstiegsbedrohten Bassersdorfer in der Rückrunde hat auch mit den Winter-Transfers von Marko Marjanovic (30), Timon Zech (25) und Yannic Nagel (31) zu tun. Marjanovic, der gegen den FC Schaffhausen 2 vor einem Monat gleich vier Tore erzielte, hatte allerdings den bisherigen Topskorer Joâo Miguel Pereira Almeida zu ersetzen. Nagel, der ehemalige Spielmacher des Zweitligisten Kilchberg-Rüschlikon, der ins Unterland gezügelt ist, kam noch in keinem Ernstkampf zum Einsatz, weil er sich im letzten Testspiel der Rückrunden-Vorbereitung einen Finger brach.

Bassersdorf – Veltheim 1:3 (1:2) Infos einblenden BXA. – 200 Zuschauer. – Tore: 15. Banhegyi 0:1. 37. Bachmann 1:1. 47. Buchmann 1:2. 95. Michienzi 1:3. – Bassersdorf: Vaterlaus; Hruska, Dominguez, Copat, Ekli; Iino, Balmer (85. Salzgeber), Alino (75. Diaz), Manca; Von Büren (60. Baumgartner), Bachmann. – Bemerkung: 29. Pfostenschuss Duske (V).

Timon Zech dagegen, ein Spieler aus Bayern, der an Universitäten in den USA kickte, lief im Frühling häufig für Bassersdorf auf. Jedes Mal überzeugte er. Gegen Veltheim fehlte der offensive Mittelfeldspieler jedoch aus privaten Gründen. Gegen den Gruppenleader musste Coach Bär ebenso auf weitere namhafte Akteure verzichten. Gino Zambelli, Agon Asani und Marjanovic fehlten verletzt, dazu waren Janick Duske und Merlin Morf gesperrt.

Junge Stürmer glänzen

Von Rückschlägen und Nachteilen lässt sich Bassersdorfs Trainer Kevin Bär indes nicht beirren. Anstelle seines erprobten Sturmduos Asani/Marjanovic schickte er ganz vorne den 18-jährigen Marvin von Büren und den erst 16-jährigen Liam Bachmann auf Torjagd. Die beiden betrieben ein intensives Pressing und öffneten im Spiel nach vorne mit vielen Läufen auf die Seite geschickt die Räume. Handkehrum wurden die Youngsters von ihren Mitspielern aus den hinteren Mannschaftsteilen hervorragend unterstützt.

Dem ganzen Bassersdorfer Team gelang gegen Veltheim mit einem aufopferungsvollen und solidarischen Einsatz, gepaart mit vielen genauen Pässen, eine ansprechende Leistung. Der Höhepunkt aus Sicht der Gastgeber war der zwischenzeitliche Ausgleich in der 37. Minute. Takeru Iino spielte einen hohen Ball über vier Veltemer Verteidiger hinweg in den Lauf Liam Bachmanns. Der Kanti-Schüler nahm das Leder an und schoss es danach direkt aus 15 Metern ins Netz.

Ein Versprechen für die Zukunft: Bassersdorfs 16-jähriger Stürmer Liam Bachmann (rechts) im Zweikampf mit Veltheims Captain Sven Buchmann. Foto: Francisco Carrascosa

Dennoch: Die Bassersdorfer Niederlage gegen den Spitzenreiter ist insgesamt korrekt. Auch wenn die Winterthurer insofern etwas Glück, als sie in den Nachspielzeiten beider Spielhälften noch je ein Tor erzielen konnten. Das 1:2 fiel in der dritten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, das 1:3 in der 95. Spielminute.

Nun Spiele der Wahrheit

In den noch fünf verbleibenden Meisterschaftspartien dieser Saison muss Bassersdorf noch viele Punkt holen, um den Abstieg in die 3. Liga zu verhindern. Bereits am Mittwoch treten die Unterländer beim abgeschlagenen Schlusslicht Beringen an. Auch am kommenden Samstag zu Hause gegen Wiesendangen oder in der letzten Runde beim aktuellen Ranglisten-Vorletzten Schwamendingen sollte ein Sieg möglich sein.

Trotz der heiklen Lage im Abstiegskampf gibt es für den Drittletzten auch Lichtblicke: Coach Kevin Bär gab an, sich vorstellen zu können, Bassersdorf auch in der 3. Liga weiterhin zu trainieren. Zudem scheint es heuer gut möglich, dass am Ende der Saison lediglich zwei statt drei Teams aus der Gruppe 2 der regionalen 2. Liga absteigen müssen. Das weiss man allerdings erst Mitte Juni.

