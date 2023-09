Abstimmung über Solarparks – Plötzlich ist die SVP für Solarenergie – und die Grünen sind dagegen Das Wallis entscheidet über die Bewilligungsverfahren für die geplanten Solarparks. Bisherige politische Standpunkte werden dabei auf den Kopf gestellt. Cyrill Pinto

Am kommenden Sonntag stimmen die Walliser über das Solardekret ab. Damit sollen Solarparks – wie hier die Testanlage Mattwaldalp – schneller realisiert werden können. Foto: Cyrill Pinto

Noch vor ein paar Jahren waren die Lager in der Energiepolitik klar aufgeteilt: Die Linke war für den Ausbau erneuerbarer Energie, die Rechte für neue AKW. Doch ausgerechnet im Oberwallis, wo die Solarenergie massiv ausgebaut werden soll, gelten diese politischen Faustregeln nicht mehr. Dort stimmt die Bevölkerung am kommenden Wochenende über das sogenannte Solardekret ab. Es regelt das Bewilligungsverfahren für alpine Solaranlagen. Wichtigste Änderung: Zuständig soll neu der Staatsrat und nicht die kantonale Baukommission sein. Ausserdem wird Einsprachen die aufschiebende Wirkung entzogen. Der Bau von grossen Solaranlagen in den Bergen soll damit beschleunigt werden. Weil eine unheilige Allianz aus Grünen und der SVP Unterwallis das Referendum ergriff, stimmt die Walliser Bevölkerung am nächsten Sonntag darüber ab.