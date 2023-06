30-Millionen-Projekt in Weiach – Abstimmungs­ergebnisse bleiben vorerst unter Verschluss Eine Beschwerde lässt Weiach nach der Abstimmung über ein 30-Millionen-Bauprojekt im Dunkeln tappen – denn Resultate dürfen vorläufig nicht veröffentlicht werden. Astrit Abazi

Das Stimmvolk von Weiach darf vorläufig nicht über die Abstimmungsresultate zum grossen Bauprojekt informiert werden. Foto: Francisco Carrascosa

Frust und Unverständnis in Weiach: Am Sonntag findet die Abstimmung über eines der wichtigsten Bauprojekte der kleinen Gemeinde statt. Rund 30 Millionen Franken stehen im Raum für den Bau des Infrastrukturprojekts «Zukunft 8187» der Primarschule und der Politischen Gemeinde. Mehr Schulraum, ein neuer Gemeindesaal, Sportanlagen, Räume für die Vereine sollen gebaut werden. Wird ein zweiter Kredit ebenfalls angenommen, kommt eine Tiefgarage dazu. Aufgrund einer Stimmrechtsbeschwerde dürfen die Resultate aber vorerst nicht publiziert werden. Wieso das so ist und was sich hinter dieser ungewöhnlichen Anordnung verbirgt, blieb an der Gemeindeversammlung vom Dienstag, 13. Juni, unbeantwortet.