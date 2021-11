Crossair-Absturz von Bassersdorf – Absturzspuren verschwinden, die Erinnerungen bleiben Vor genau 20 Jahren stürzte ein Jumbolino kurz vor der Landung bei Bassersdorf in den Wald. Der Einsatzleiter der Polizei, ein Wirtepaar und der Revierförster erinnern sich. Christian Wüthrich

Am Absturzort des Crossair-Jumbolinos breitet sich heute ein Naturschutzgebiet aus. Foto: Francisco Carrascosa

Plötzlich stand Birchwil im Fokus der Medienwelt. Der letzte ankommende Flieger an jenem garstig-kalten Abend vor 20 Jahren schrammte dort im Schneetreiben nur knapp über die Häuser und verschwand hinter dem nächsten Hügel im Wald. Es war der 24. November 2001, als kurz nach 22 Uhr erste Meldungen von einem Flugzeugabsturz über alle Newsticker liefen. In Birchwil versammelten sich die Einsatzkräfte, dort wurden die Überlebenden des Unglücks notfallmässig versorgt und dort entstand schliesslich auch ad hoc das Medienzentrum, wo sich der Flughafendirektor, die Crossair-Bosse und am Tag danach sogar der Bundespräsident einfanden.