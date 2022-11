Neben dem Verkaufsentscheid zum Centrumshüsli hat die Kirchgemeindeversammlung Breite am Dienstag auch ein neues Entschädigungsreglement einstimmig bewilligt. Dieses sieht nach der Fusion der drei Ortskirchen neue Ansätze vor. So soll das Präsidium der Kirchenpflege künftig mit 28’600 Franken und die übrigen Mitglieder mit 7600 Franken entschädigt werden. Die Mitglieder der ortskirchlichen Kommissionen erhalten neu 2400 Franken, für das Präsidium wird 4800 Franken ausgezahlt.

Ebenfalls einstimmig bewilligt worden ist das Kirchgemeindebudget 2023. Es sieht bei einem Gesamtaufwand von 3,6 Millionen Franken ein Minus von rund 20’000 Franken vor. Der Steuerfuss bleibt bei 12 Prozent bestehen.

Auf Anraten der Rechnungsprüfungskommission hatte die Kirchenpflege schon vor der Versammlung ein Projekt aus dem Budget gelöst, welches nun separat an einer ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung am 17. Januar behandelt wird. Dabei geht es um den Abbruch des alten Pfarrhauses Steinlig und den Neubau eines Mehrfamilienhauses am selben Ort. Hierfür wird ein Planungskredit in der Höhe von 400’000 Franken beantragt werden, liess man durchblicken.