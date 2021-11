Kritik zum neuen Album von Abba – Ach, hätten sie es doch gelassen Abba haben sich, nach vierzig Jahren Weigerung, zu einem Comeback-Album überreden lassen. «Voyage» ist gründlich gescheitert. Meinung Jean-Martin Büttner

Die Sängerinnen Anni-Frid Lyngstad und Agnetha Fältskog während der Aufnahmen zum neuen Abba-Album. Foto: Ludvig Andersson

Das Heiratsquartett aus Schweden fabrizierte innert zehn Jahren Popmusik in hoher Kadenz und Qualität, von «Waterloo» bis «The Day Before You Came», von Schlagerliedern bis zu Scheidungsvollzügen. Björn Ulvaeus und Benny Andersson, die Akkordarbeiter der Band, trafen sich jeden Morgen auf einer Schäreninsel bei Stockholm. Spielten so lange miteinander, bis sie eine Melodie hatten. Um diese Melodie dann zu verfeinern, bis sie einen Song ergab.

Den brachten sie dann ins Studio und zu ihren beiden Frauen. Dort wurden die Lieder ausprobiert, umformuliert, instrumentiert und aufgenommen, die kompetentesten Jazzmusiker Schwedens spielten mit. Die besten Abba-Songs sind grossartig arrangiert und gesungen, voller Steigerungen, Subtilitäten und Wendungen, voller Drama und Glück.