Champions Cup im Unihockey – Acht Meister treffen sich in Winterthur Am 15. und 16. Januar 2022 treten die acht Landesmeister der Unihockey-Topnationen Schweden, Finnland, Tschechien und der Schweiz in der Axa-Arena an. Der Spielplan des Champions Cups steht. red

Die schwedische Weltmeisterin Iza Rydfjäll wird für die Kloten-Dietlikon Jets auch im Januar in der Axa-Arena auftreten. Deuring Photography

Ende September 2020 wurden in Winterthur die Paarungen für den Champions Cup 2021 ausgelost. Wenige Wochen später musste der Event aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Deshalb geht das internationale Clubturnier nun am Wochenende des 15. und 16. Januar 2022 am gleichen Ort, in der Axa-Arena, über die Bühne. Drei Teams sind im Vergleich zum letzten Jahr neu mit dabei: die schwedischen Meisterinnen Thorengruppen IBK und die beiden Schweizer Meister Floorball Köniz und Kloten-Dietlikon Jets.

Da im letzten Jahr keine WM stattgefunden hat und die Nationenrangliste somit identisch ist wie 2020, hat der Zentralvorstand des internationalen Unihockeyverbands IFF entschieden, auf eine Auslosung zu verzichten. Die Teams, die an der diesjährigen Austragung teilnehmen, werden die Teams derselben Nation vom letzten Jahr ersetzen.

Somit treffen am 15. Januar in den Halbfinals die Jets auf die tschechischen Meisterinnen Vitkovice (Spielbeginn 13.30 Uhr) und Köniz auf den schwedischen Meister IBF Falun (16.30 Uhr). Die Finals und Platzierungsspiele finden am 16. Januar statt.

