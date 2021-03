Amoklauf in Atlanta – Acht Menschen in drei Massagestudios erschossen Sechs der Toten im US-Bundesstaat Georgia sind asiatischer Herkunft. Ein Motiv ist noch nicht bekannt. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus.

Acht Tote in Massagesalons: Sechs der Opfer waren asiatischer Herkunft. Ein Motiv ist noch nicht bekannt. Foto: Erik S. Lesser (Keystone/EPA)

Im US-Bundesstaat Georgia sind acht Menschen durch Schüsse in drei Massagestudios getötet worden. Die Schiessereien ereigneten sich im Grossraum der Metropole Atlanta. Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass alle drei Angriffe durch den selben Täter erfolgten. Die Hintergründe der Taten waren zunächst unklar. Ein Verdächtiger wurde in Gewahrsam genommen. Die Bundespolizei FBI schaltete sich in die Ermittlungen ein.

Bei einem ersten Angriff am späten Dienstagnachmittag nahe der Stadt Atlanta starben vier Menschen, wie die Polizei nach Angaben der Zeitung «Atlanta Journal-Constitution» mitteilte. Zwei weitere Menschen wurden demnach verletzt.

Wenig später fielen Schüsse in zwei nebeneinander liegenden Massagestudios in Atlanta, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurden vier Menschen erschossen.

Nach Auswertung der Videobilder sei es «äusserst wahrscheinlich», dass der selbe Schütze hinter den drei Angriffen stecke, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP. Ein 21 Jahre alter Verdächtiger wurde nach einer Verfolgungsjagd festgenommen. Er befand sich seit dem Abend in Gewahrsam.

Wie die «Atlanta Journal-Constitution» weiter berichtete, waren sechs der insgesamt acht Toten asiatischer Herkunft. Anti-Rassismus-Aktivisten hatten zuletzt vor einer wachsenden Ablehnung von Menschen asiatischer Herkunft in den USA gewarnt. In den 16 grössten Städten des Landes verdreifachte sich laut einer Studie des Center for the Study of Hate and Extremism die Zahl anti-asiatischer Straftaten im vergangenen Jahr von 49 auf 122.

AFP