Kampfwahlen in Glattfelden – Acht Personen wollen in den Gemeinderat von Glattfelden Glattfelden hat politisch gesehen vier turbulente Jahre hinter sich. Trotzdem oder gerade deswegen mangelt es nicht an Kandidierenden für die sechs Sitze. Hier stellen sie sich vor. Manuel Navarro

Wer tagt künftig in den Sitzungszimmern des Gemeindehauses von Glattfelden? Acht Kandidierende stellen sich für die Wahl in den Gemeinderat zur Verfügung. Foto: Gesa Lüchinger

Die auslaufende Legislatur in Glattfelden war eine ereignisreiche. Es wurde viel diskutiert, vor allem, nachdem sich der Gemeinderat im Sommer 2019 von der langjährigen Gemeindeschreiberin Beatrice Wüthrich getrennt hatte. Das löste in der Bevölkerung hohe Wellen aus, die Freistellung von Wüthrich, nachdem sie über 25 Jahre lang in Glattfelden gearbeitet hatte, stiess auf Unverständnis. Bald wurde darüber spekuliert, weshalb der Gemeinderat diese Entscheidung getroffen hatte und wer in der Behörde – die sich gegen aussen stets auf das Kollegialitätsprinzip berief – dafür und wer dagegen gewesen war. Auch der Rücktritt des nun abtretenden Gemeindepräsidenten Ernst Gassmann (FDP) wurde gefordert.