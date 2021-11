Nach Pooltests – Acht Schulklassen sind in Opfikon in Quarantäne

Die Corona-Fälle an den Zürcher Schulen steigen. Nachdem Regensdorf vor einigen Tagen die Schliessung von zehn Schulklassen melden musste, kommt jetzt eine ähnliche Nachricht aus Opfikon. Dort sind nach einem Corona-Ausbruch aktuell acht Klassen vorübergehend zu Hause. Betroffen sind insgesamt drei Kindergarten- und fünf Primarschulklassen. In der Glattalgemeinde gehen 2400 Kinder in die Primarschule.

Nachdem es an der Primarschule Opfikon immer mehr Corona-Fälle gab, hat der schulärztliche Dienst eine Ausbruchstestung angeordnet. Das Resultat: Vier Klassen mussten sich in Quarantäne begeben. Erst am Montag, 22. November, dürfen sie die Schule wieder besuchen. Damit nicht genug. Am Mittwoch, 17. November, haben die Schulärzte und Schulärztinnen eine zweite Ausbruchstestung verlangt. Das ernüchternde Resultat: 31 Kinder sind Covid-19-positiv. Die Schule musste also nochmals vier Klassen in Quarantäne schicken. Nach der ersten Testung waren es etwas weniger Positive, vermutet Schulpräsident Norbert Zeller. Die genaue Zahl konnte er am Freitagnachmittag auf die Schnelle nicht ausfindig machen. Für die Schule Opfikon sei der aktuelle Corona-Ausbruch der erste grosse seit Pandemiebeginn. Bisher wurden auch keine flächendeckenden Tests durchgeführt.