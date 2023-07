Bis zu 34 Grad am Züri-Fäscht – Acht Tipps, um trotz Hitze cool zu bleiben Wo finde ich Schatten auf dem Festgelände? Wo bekomme ich gratis Wasser? Und weshalb ist eigentlich ein kühles Bier ein schlechter Durstlöscher? Die Antworten. Hélène Arnet

Nur für gute Schwimmerinnen und Schwimmer zu empfehlen: Kalte Dusche beim Hafen Enge. Foto: Urs Jaudas

Es wird heiss am Züri-Fäscht. Sehr heiss. Für Sonntag sagt Meteo Schweiz bis 34 Grad voraus. Hier finden Sie acht Tipps, damit die Stimmung trotzdem cool bleibt.

Alkohol ist ein schlechter Durstlöscher

Severin Lutz von Schutz & Rettung Zürich sagt: «Bei diesen Temperaturen ist es besonders wichtig, genügend Wasser und alkoholfreie Getränke zu trinken.» Und dann kommt, was kommen muss: Überhaupt soll nur massvoll Alkohol konsumiert werden. «Das gilt unabhängig vom Wetter.»

Tatsächlich eignen sich alkoholhaltige Getränke nicht als Durstlöscher. Auch ein kühles Bier nicht. Fachleute weisen darauf hin, dass bei Hitze und starker Sonneneinstrahlung Alkohol schneller und intensiver wirken als üblich. Denn Alkohol erweitert die Blutgefässe, dadurch sinkt der Blutdruck, und das Risiko eines Kreislaufkollapses erhöht sich.

In Sportlerkreisen wird alkoholfreies Bier als idealer Durstlöscher angepriesen. Tatsächlich zeigt eine Studie der Deutschen Sporthochschule in Köln, dass alkoholfreies Bier während und nach dem Sport ein besserer Durstlöscher ist als Wasser und Cola. Dank der isotonischen Wirkung, der enthaltenen Mineralstoffe und Vitamine sei es nachweislich ideal für die Regeneration des Körpers. Aber nochmals: nur mit 0,0 Prozent Alkohol.

700-mal gratis Wasser

Fertig gebaut und definitiv autofrei: Der Münsterhof – Blickfang Brunnen – mit Trinkwasser. Foto: TA

Auf dem Festgelände befinden sich über siebzig Trinkwasserbrunnen. Ausserdem hat die Zürcher Wasserversorgung beschlossen, zusätzlich 630 Trinkwasserhähne auf dem Festgelände zur Verfügung zu stellen. Man kann also fast auf Schritt und Tritt gratis Wasser trinken.

Schatten auf dem Festgelände

Vorab ein Ratschlag von Severin Lutz, Schutz & Rettung Zürich. Er rät, tagsüber eine Kopfbedeckung zu tragen und Sonnencreme zu verwenden. Und trotz der Hitze soll man feste und geschlossene Schuhe tragen. Es geht darum, sich vor Schnittverletzungen zu schützen.

Das Seeufer beim Hafen Riesbach ist einer der nicht gerade häufigen Schattenplätze mit Sitzbänken auf dem Festgelände. Foto: net

Schattenplätze mit Sitzgelegenheiten ausserhalb der Restaurants und Bars gibt es nicht allzu viele auf dem Festgelände. Hier ein paar Tipps: Das Alpinum im Arboretum, der – eigentliche – Bürkliplatz vor der Ganymed-Skulptur, das Seeufer beim Hafen Riesbach, der Weiher bei der Fischerstube oder der Lindenhof, wo oft auch noch ein kühlendes Lüftchen weht.

Auf dem Lindenhof gibt es neben der Festwirtschaft immer noch schattige Plätzchen unter Bäumen. Foto: net

Ab in den Brunnen

Sprühduschen, wie man sie von der Street Parade her kennt, sind keine geplant. Also ab in einen Brunnen, wenn man überhitzt ist – wenigstens mit den Handgelenken, was besonders effizient abkühlt. Allerdings ist der vor allem bei Kindern beliebte Brunnen auf dem Sechseläutenplatz während des Fests und dem nachfolgenden Abbauen nicht in Betrieb.

Dafür gibt es ganz in der Nähe, am Limmatquai (Höhe Wassertaxi), den Sardonabrunnen. Er ist im Moment etwas hinter den Festhütten versteckt, eignet sich aber hervorragend zum kurzen Bädele – auch für Kinder.

Der Sardonabrunnen am oberen Limmatquai eignet sich hervorragend zum kurzen Bädele. Foto: net

Ein aussergewöhnliches ganzkörperliches Erlebnis bereitet der rosarote Brunnen von Christoph Haerle am General-Guisan-Quai. Wer die rosa Kugel beherzt umarmt, wird klitschnass und sehr erfrischt.

Erfrischende Umarmung: Der Brunnen, der auch den Namen Ganymeds Schwester trägt, steht in der Nähe des Bürkliplatzes. Foto: TA

Kneippen am See

Natürlich können sich gute Schwimmerinnen und Schwimmer zur Abkühlung gleich im Hafen Enge auf den Springbrunnen setzen. Aber um sich zwischendurch abzukühlen, reicht auch ein Fussbad. Laut dem Kurarzt Sebastian Kneipp regt der Storchengang durch kaltes Wasser am Tag Kreislauf und Durchblutung an und wirkt am Abend beruhigend. Das tönt gesund.

Allerdings ist es gar nicht so einfach, auf dem Festgelände Stellen zu finden, um ungefährdet ans Wasser zu gelangen. Möglich ist das zum Beispiel auf einer kurzen Strecke am linken Seeufer, nicht allzu weit vom Bürkliplatz entfernt.

Füsse kühlen möglich: Am linken Seeufer unweit des Bürkliplatzes. Foto: net

Dann ist natürlich die «Riviera» am Limmatquai geeignet für ein kühles Fussbad, idyllischer ist es aber am Zürichhorn, ganz am Ende des Festgeländes, wo der See auch zum Baden einlädt. Mahnfinger hoch: Nicht überhitzt und vor allem nicht alkoholisiert baden. Normalerweise reagiert nämlich der Körper auf Kälte, indem er die Blutgefässe verengt. Alkohol verhindert das, was den Körper gehörig bis gefährlich stresst.

Am Zürichhorn lässt sich nicht nur «kneippen», sondern auch baden. Foto: net

Baden kann man natürlich auch in den Badeanstalten am oberen Seebecken: Das Strandbad Mythenquai hat während der Festtage am Freitag von 7 bis 16 Uhr, am Samstag von 10 bis 16 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr geöffnet. Das Seebad Utoquai ist Freitag und Samstag von 7 bis 16 Uhr und am Sonntag ab 7 Uhr offen. Knapp ausserhalb des Festgeländes liegt das Strandbad Tiefenbrunnen (9 bis 21 Uhr), und dann steht noch die Frauenbadi zur Verfügung, vorausgesetzt, man ist weiblich. Sie ist am Züri-Fäscht am Freitag von 7 bis 16 Uhr offen, am Samstag von 7 bis 18 Uhr und am Sonntag ab 7 Uhr.

Besuch bei Karl dem Grossen

Wasserscheue haben die Möglichkeit, sich in den Altstadtkirchen etwas abzukühlen. Im Grossmünster ist es zwar mittlerweile fast so warm wie draussen, weil das grosse Portal wegen der vielen Besucherinnen und Besucher immer auf und zu und auf und zu schwingt. Doch steigt man ganz vorne im Schiff in die Krypta hinunter, wird es merklich kühler und ruhiger und romanischer. Und man wird von einem etwas grobschlächtigen, sehr grossen Karl dem Grossen empfangen.

In der Krypta des Grossmünsters lässt es sich im Angesicht Karls des Grossen abkühlen. Foto: net

Menschen, denen Geld vor Geist gilt, setzen sich statt in eine Kirche eine Weile in den Lichthof der CS beim Paradeplatz (mit Brunnen). Hier ist allein schon die Ambiance viel kühler als in den Altstadtkirchen.

Der Lichthof der CS beim Paradeplatz. Kühl – auch von der Ambiance her. Foto: net

Auszeit am Rand des Fests

Wer sich während des Festes eine etwas längere Auszeit gönnt, tut dies mit Gewinn am Rande des Festgeländes. Zum Beispiel im Rieterpark. Im Schatten uralter Bäume sitzend, lauscht man den Tönen der Stadt, die ziemlich anders sein werden als an normalen Tagen.

Chilbimusik, Samba oder Popmusik, vielleicht sogar fröhliches Gelächter von Menschen dringen durch den Blätterwald und vermengen sich mit Vogelgezwitscher.

Der Rieterpark: Das kühlt schon beim Hinschauen. Foto: Anna-Tia Buss

Auch der Alte Botanische Garten liegt keine zehn Gehminuten vom Festgelände entfernt. In seinem Bambushain ist aber das grösste Fest der Schweiz für eine Weile ziemlich weit entfernt.

Wenn doch Hilfe nottut

Wer trotz all dieser Tipps medizinische Hilfe benötigt, findet die an den acht auf dem ganzen Gelände verteilten Sanitätsposten. Im Notfall sollten unverzüglich die regulären Notfallnummern avisiert werden: 144 für die Sanität, 118 für die Feuerwehr, 117 für die Polizei.

Severin Lutz von Schutz & Rettung Zürich betont, dass es aufgrund des zu erwartenden grossen Andrangs auf dem Gelände wichtig ist, klare Ortsangaben zu machen und den Rettungs- und Einsatzkräften Platz zu machen.

