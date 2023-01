Sweet Home: Anders einrichten – Acht Wohnideen, die überraschen Schränke im Wohnzimmer, unerwartete Vorhänge oder Möbel wie in einer Boutique: Gehen Sie Ihre Wohnprobleme ein bisschen anders an. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Spiegelschrank

Ein kleiner Raum wird zum Spiegelsaal. Foto über: Découvrir l'endroit du décor

Einmal hatten wir eine Wohnung, in deren Wohnzimmer bereits ein grosser Schrank stand. Da wir schon immer eher viele Dinge hatten, dachte ich, ein Schrank mehr kann nie schaden und liess ihn stehen. Doch im Wohnzimmer ist ein Schrank mehr als bloss ein Staumöbel. Ich bemalte ihn, ganz in der Art der Möbel wie sie in Charleston stehen, dem Haus, das durch die Bloomsbury-Gruppe als eine Art Bohemia-Gesamtkunstwerk berühmt geworden ist. Mit seinen bunten Mustern frischte der Schrank das Wohnzimmer auf, dessen Wände wir ebenfalls farbig strichen. Das Ganze geht natürlich auch in einem schlichteren Stil, und da helfen Spiegeltüren. Diese kleine Wohnung hat mit grossen Spiegelschränken nicht nur Stauraum bekommen, sondern auch optische Grösse.

2 — Schleier

Schwarz statt Weiss sorgt bei schlichten, transparenten Vorhängen für Eleganz. Interiordesin und Foto: YSG Studio

Gerade im Winter nimmt man Fenster von aussen stärker war. Dabei fällt wieder einmal auf, dass wir zu einer Gesellschaft geworden sind, die Privatsphäre weniger hoch gewichtet und auch das Wohnen so öffentlich wie möglich gestaltet. Durch grosse Fensterfronten wird Passanten die Sicht in privaten Wohnraum geradezu aufgezwungen. Diese meist ach so coolen Familienwohnungen mit den offenen Küchen sind oft mit den immer gleichen Designmöbeln ausgestattet, haben keine Teppiche, die Teller stehen auf dem nackten Tisch, die Kinder sitzen auf den gleichen Kindersitzen und Vorhänge sind demonstrativ kein Thema. Schade, denn Vorhänge besänftigen übercoole Architektur und Unwohnlichkeit. Auch transparente Vorhänge, die beidseitig immer noch eine gewisse Durchsucht bieten, schaffen ein wenig Abstand zwischen dem Drinnen und Draussen. Wenn sie erst noch in einer unerwarteten Farbe gewählt werden, wie hier in Schwarz, verleihen sie gar etwas Geheimnisvolles, wie Schleier.

3 — Bank

Bank auf Bücherregal. Foto über: Shoot Factory

Bänke bieten allen Räumen gute und attraktive Sitzgelegenheiten, die nicht viel Platz in Anspruch nehmen. Eine solche Bank lässt sich einfach und ohne grosse Investitionen umsetzen. Als Untergestell dienen tiefe Regale. Darauf sind Polsterkissen und die Rückenlehnen sind mit einer Halterung an einer Stange montiert. Durch die Regale entsteht erst noch zusätzlicher Stauraum, den man zum Beispiel für Bücher oder für Boxen, in denen Kleinkram Platz hat, einsetzen kann.

4 — Simsregal

Hübsche Simsregale in einer Küche. Foto über: Per Jansson

Nicht alle Fenster haben Simse, die man für hübsche Dinge nutzen kann. Auch haben die wenigsten Wohnungen in der Schweiz die typischen Kaminsimse, welche englische Wohnungen cosy und französische Wohnungen elegant machen. Kreieren Sie mit kleinen, hübschen Regalen Simse, auf denen Sie die Dinge platzieren können, die Sie gerne griffbereit haben oder die Sie besonders hübsch finden.

5 — Ausstellungsmöbel

Leichtes Sideboard mit Ausstellungsfläche für Bildbände und Magazine. Foto über: Alvhem

In Geschäften, die einst Boutiquen waren und sich heute Concept Stores nennen, wird das ausgesuchte Sortiment so attraktiv wie möglich angeboten. Das kann man daheim auch. Dabei helfen Vitrinen oder solche Ausstellungsregale. Gerade in Wohnungen, in denen keine Bücher zum Lesen da sind, sondern nur noch chice Coffeetablebooks und angesagte Magazine, ist das elegante, leichte Regal von Menu, bei dem man Ausstellungstablare einsetzen kann, eine gute Idee.

6 — Kistenkasten

Eine Art Kiste aus Holz wird zum cleveren Kinderkleiderschrank. Foto über: Style Files

Kinderkleider passen nicht wirklich in die üblichen Schränke. Doch Kinder und mit ihnen die Grösse der Kleider, wachsen schnell. So lohnt es sich nicht wirklich, in teure, kleine Schränke zu investieren. Eine solch improvisierte und charmant wirkende Idee bietet eine gute Möglichkeit, einem Kinderzimmer einen einfach zugänglichen Kleiderschrank zu bieten.

7 — Bühnenvorhang

Üppiger, grüner Vorhang hinter einem Bett. Foto über: Style Me Pretty

In vielen Wohnungen fehlen Farbe, Sinnlichkeit und Individualität. Ein solcher, ein bisschen theatralischer Vorhang bietet da Abhilfe. Dahinter kann erst noch viel zusätzlicher Stauraum entstehen.

8 — Kopfende

Betten mit Kopfenden machen mehr her. Foto über: The Socialite Family

Betten wirken schöner und abgeschlossener, wenn Sie ein Kopfende haben. Man kann dank einem Kopfende die Kissen hochstellen und auch einem einfachen, unspektakulären Bett Stattlichkeit und Stil verleihen. Mit einem Paravent entsteht auf einfache, leichte und erst noch flexible Art ein wunderschönes Kopfende.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland und bietet auch private Beratungen an. Kontakt: marianne@mariannekohler.ch

Instagram: @mariannekohlernizamuddin

Website: «Styles and Stories»

Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.