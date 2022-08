Aufgefallen bei YB – GC – Achtung, dieser Text dürfte dem GC-Trainer missfallen Beim 1:1 in Bern verrät Giorgio Contini seine Motivationskniffs, einer seiner Spieler trifft mit zwei Jahren Verspätung – und einer liegt auf der falschen Position richtig. Florian Raz

Giorgio Contini – Jäger der schlechten Presse

Zumindest YB-Trainer Raphaël Wicky interessiert sich dafür, was Giorgio Contini so treibt. Foto: Anthony Anex (Keystone)

«Eigentlich», sagt Giorgio Contini und stützt die Hände in die Seite, «eigentlich interessiert sich ja keiner dafür, was ich so mache.» Der Trainer der Grasshoppers trägt ein breites Grinsen im Gesicht, als er das sagt. Und natürlich stehen jetzt, kurz nach dem 1:1 von GC bei den Young Boys schon ein paar Journalisten um ihn herum, die sich interessieren. Drei, um genau zu sein.