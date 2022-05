Zebrastreifen in Zürich – Achtung Tram – die Stadt warnt neu mit Markierungen am Boden Auf über 150 Zebrastreifen werden neue Warndreiecke gesprayt. Kostenpunkt: rund 300’000 Franken. Patrice Siegrist

Frisch aufgesprayt: Die neuen Achtung-Tram-Signale auf einem der Fussgängerstreifen an der Badenerstrasse. Foto: Urs Jaudas

Die rot-weissen Tram-Warndreiecke auf dem gelben Fussgängerstreifen fallen auf. Seit Anfang Mai sprayt die Stadt Zürich diese neuen Signale auf den Asphalt. An circa 30 Fussgängerstreifen ist dies laut der Dienstabteilung Verkehr (DAV) bereits erfolgt. Bis Ende Monat wird an 58 Zebrastreifen vor den Trams gewarnt. Und im nächsten Jahr bringt die Stadt gleich nochmals an etwa 100 Fussgängerübergängen die Markierung an.