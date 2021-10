Anlässe in der «Au» in Dällikon – Action im Furttal mit Stubete in der Beiz Zuerst der Lockdown und jetzt die Zertifikatspflicht: Wirt Shoresh Babel plant, die Gäste mit Unterhaltungsangeboten zurück in die Beiz zu holen. Barbara Gasser

Daniel Fontana (links) organisiert im Dälliker Restaurant Au eine Musigstubete. Wirt Shoresh Babel ist von der Idee begeistert. Foto: Francisco Carrascosa

Daniel Fontana aus Otelfingen spielt als Hobby volkstümliche Musik – am liebsten natürlich vor Publikum. «Zudem organisiere ich sehr gern Anlässe», sagt er. Vor vier Jahren hat er zusammen mit Shoresh Babel im Restaurant Au in Dällikon ein Oktoberfest auf die Beine gestellt. «Es war ein voller Erfolg», sagt Babel. Eine Wiederholung war 2020 geplant. Wegen Corona konnte der Anlass nicht stattfinden. Fontana und Babel sind aber zuversichtlich, dass es diesmal klappt und wieder Gäste angelockt werden. Das Oktoberfest findet am 6. November statt.

Das ist eine von vielen Veranstaltungen in der «Au», um wieder Leben ins Restaurant zu bringen. Mit einer Musigstubete, die am Sonntag, 12. Dezember, mit einem Brunch durchgeführt wird, wollen der Hobbymusiker und der Wirt allen etwas bieten, die gern volkstümliche Musik hören und sich dazu kulinarisch verwöhnen lassen wollen.