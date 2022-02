Leichtathletik: Mehrkampf-Medaille – Katelyn Adels fulminantes Finish zur Silber-Premiere

Katelyn Adel (Zweite von links) startet am Mehrkampf-Meeting von Landquart Ende Mai 2021 zum 800-Meter-Lauf. Auf dieser Strecke lief die Dietlikerin nun neun Monate später an ihren ersten Schweizer Meisterschaften in der Elite-Kategorie mit einer starken Leistung noch die Silbermedaille heraus.

Archivfoto: Peter Mettler (athletix.ch)