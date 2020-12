Super League zu uninteressant – Adidas und Nike verschwinden aus dem Schweizer Fussball Die zwei Giganten geben so viel aus wie noch nie. Ihr Geld investieren sie aber nur in die europäische Spitze, zusammen rüsten sie noch drei Schweizer Teams aus. Bald könnten es noch weniger sein. Marcel Rohner

Der Schweizer Markt ist für Nike uninteressant geworden: Droht YB das Aus? Foto: Marcio Machado (Getty Images)

Der Mythos wird von Jahr zu Jahr neu beschworen. Wenn Juventus Turin 100 Millionen Euro für Cristiano Ronaldo investiert, PSG für das doppelte Neymar kauft. Die Vereine werden, so sagt man sich, diese Unsummen in wenigen Wochen wieder eingenommen haben, nur schon mit den Trikotverkäufen auf der ganzen Welt. So einfach ist es aber nicht.

«Wer glaubt, dass er mit dem Einkauf eines Stars ein Geschäft machen kann, der ist auf dem Holzweg», sagt Peter Rohlmann, seit Jahren im Sportmarketing tätig. Natürlich bringe Ronaldo eine grosse Fangemeinde nach Turin, genauso wie Neymar nach Paris, essenziell ist der Ertrag aus den Trikotverkäufen aber nicht für die Vereine.

Die Profiteure sind die Ausrüster, Adidas bei Juventus, Nike bei PSG. Der Club erhält nur Kommissionen, im Normalfall sind das weniger als 10 Prozent des Verkaufspreises. Damit bezahlt Juventus nicht einmal das Gehalt Ronaldos. Auch dass Adidas seinen jährlichen Beitrag nach dem Wechsel des Portugiesen im Sommer 2018 von 25 auf 40 Millionen Euro erhöht hat und die Turiner 50 Prozent mehr Trikots verkaufen als davor, rechtfertigt die Ablösesumme von 100 Millionen noch nicht.

Ronaldo-Mania in Turin: Ein Fan mit einem eben erstandenen Trikot kurz nach Ronaldos Wechsel nach Italien. Foto: Alessandro di Marco (EPA/Keystone)

Adidas und Nike in Spendierlaune – aber nur bei den Grossen

Nike und Adidas sind die grössten Player, sie dominieren den Markt. Zusammen geben sie in den 15 grössten Ligen Europas jährlich mehr als eine Milliarde Franken aus, um Teams auszurüsten – das sind 75 Prozent des gesamten Volumens.

Ihr Geld fliesst aber vor allem in die Spitze des europäischen Fussballs. Bayer Leverkusen zum Beispiel musste sich 2016 von Adidas trennen. Leverkusen ist ein Verein mit einer einigermassen grossen Strahlkraft und hat das Potenzial, in der Champions League zu spielen. Das ist zu wenig für Adidas, neu wird die Mannschaft von Jako ausgerüstet. Es gilt die Regel: Die Reichen werden reicher, die Armen ärmer.

Das ist in der Schweiz nicht anders. Während die Nationalmannschaft international an Bedeutung gewinnt, schlittert der Clubfussball im Uefa-Ranking immer weiter nach unten. Hand in Hand geht damit der Trikotmarkt. Die Schweiz ist für die zwei Giganten uninteressant geworden.

Noch vor zehn Jahren, als die Challenge League aus 16 Teams bestand, rüsteten Adidas und Nike 10 von 26 Teams aus, 2020 sind es noch 3 von 20 – Basel, YB und der FCZ. Gut möglich, dass auch sie sich nach dem Auslaufen der Verträge neue Ausrüster suchen müssen. Das öffnet die Tür für kleinere Ausrüster wie Jako (St. Gallen), Gpard (Aarau, Winterthur, Schaffhausen) oder Macron (Sion, Thun, Chiasso).

Die Super-Ligisten verkaufen 30’000 Trikots jährlich

Die Vereine veröffentlichen keine Zahlen, von 20 angefragten will niemand sagen, wie viel der Ausrüstervertrag jährlich wert ist. Rohlmann schätzt, dass die Young Boys und der FC Basel die besten Verträge abgeschlossen haben, sie dürften jährlich über eine Million Franken kassieren. Auch der FC Zürich genoss einmal einen solchen Geldsegen von Nike, die Zahlungen sind jedoch mitunter an Erfolgsprämien geknüpft. Darum hat YB den FC Basel auch im Bereich Merchandising klar überholt.

Für kleinere Super-League-Teams gibt es noch um die 300’000 Franken jährlich. Dies hänge auch mit dem überschaubaren Markt zusammen, erklärt Rohlmann, das Geschäft sei hierzulande nicht sehr lukrativ. Die zehn Super-Ligisten zusammen verkaufen jährlich gut 30’000 Trikots. Zum Vergleich: Selbst die Zweite Bundesliga verkauft dreimal mehr. Noch grösser ist der Unterschied zur Premier League, dort gehen jährlich 600’000 Trikots über den Ladentisch.

Bei den Fans des FC Basel hoch im Kurs: Das Trikot von Taulant Xhaka. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Dafür gibt es offensichtliche Gründe, die Grösse des Landes und die Strahlkraft der Liga zum Beispiel. Kinder tragen lieber Trikots von Neymar als von Pascal Schürpf. Rohlmann hat noch weitere Erklärungen: «Die Identifikation mit dem Verein ist in der Schweiz eine andere, Deutsche tragen ihre Trikots auch im Urlaub, Engländer gehen damit ins Pub.» In der Schweiz trage nur ein Trikot, wer am Spieltag auch ins Stadion gehe. Zudem gebe es andere Sportarten mit hohem Stellenwert.

Was dieses Jahr überall dazukommt, ist der Faktor Corona. In der vergangenen Saison sind die Clubs noch mit einem blauen Auge davongekommen. Zwei Drittel aller Trikots würden nämlich in der Hinrunde verkauft, sagt Rohlmann, er sei bei einem Querschnitt durch 15 Clubs aus ganz Europa auf einen durchschnittlichen Rückgang von nur 8 Prozent gekommen.

Doch Rohlmann ist aufgefallen, dass viele Vereine bereits jetzt Preise reduzierten. «Das ist unüblich für das Weihnachtsgeschäft.» Er rechnet mit höheren Einbrüchen für die Saison 2020/21. Denn vor einem Jahr war Corona weit weg und die Hinrunde noch nicht vom Virus dirigiert.