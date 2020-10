Landi baut Mehrfamilienhaus – Adieu, 300 Jahre altes Bauernhaus In Embrach wird diese Woche ein Bauernhaus an der Oberdorfstrasse abgerissen. Die Landi baut die Liegenschaft indes neu auf – und Wohnungen hinein. Sharon Saameli

Viel ist von dem alten Bauernhaus schon am Dienstagmittag nicht mehr übrig. Foto: Sibylle Meier

Eigentlich klingt die Sache unspektakulär: Am südöstlichen Zipfel Embrachs, an der Oberdorfstrasse, wird diese Woche ein Gebäude rückgebaut. Entstehen soll dort – architektonisch dem Original nachempfunden – ein Neubau mit vier Eigentumswohnungen, die auch schon alle verkauft wurden. Aber wie so oft kann diese Geschichte auf mehrere Arten erzählt werden.

Die eine geht so. Die Liegenschaft ist nicht irgendeine, sondern wohl eine der ältesten Bauten der ganzen Gemeinde. Während das Bauernhaus gemäss Geoinformationssystem des Kantons Zürich (GIS) sicher vor 1850 gebaut worden ist, schätzt Urs Peter den Erbauungszeitpunkt gar auf das 18. Jahrhundert. Er ist Präsident des Historischen Vereins Embrachertal und hat sich eingehend mit der Geschichte von «Èmbri» befasst. Von Peter stammt unter anderem das Buch «8424 Embrach: Leben auf dem Land um 1950». Doch zurück zur Oberdorfstrasse: Als dort Anfang Woche die moderne Verkleidung der Innenwände herausgerissen wurde, kamen darunter Wände teils in Riegelbauweise, teils in Bohlen-Balkenbauweise zum Vorschein. Nach Auskunft der Zürcher Denkmalpflege könnte das Haus deshalb sogar auf das 17. Jahrhundert zurückgehen, sagt Peter. «In diesem Stil gibt es heute nicht mehr viele Häuser – schon gar nicht so exzellent erhaltene wie dieses. Ein erstklassiges Kulturdenkmal wird hier dem Erdboden gleichgemacht, weil man es nicht richtig abgeklärt hat und weil man seinen Wert nicht sieht.»