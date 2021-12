Abbruch in Adlikon bei Regensdorf – Adieu Restaurant Eckstein Bagger haben das Gasthaus im Adliker Dorfkern in wenigen Stunden zerlegt. Das Eckstein musste schliessen, weil zunehmend die Gäste fehlten. Jetzt gibts Wohnungen. Anna Bérard

Die einzige Dorfbeiz in Adlikon ist definitiv Geschichte. Foto: Balz Murer

Der Dorfkern von Adlikon war in den vergangenen Tagen Schauplatz eines Grosseinsatzes. Zwei riesige Vorhänge, jeder an einem Kran hängend, schirmen die Strasse vom Ort des Geschehens ab. Hinter dem hängenden Schutz beisst ein Bagger Stück um Stück das Restaurant Eckstein ab, ein dreistöckiges Gebäude mit traditionellem Giebeldach. Die kräftigen Zangen zerlegten Dach, Böden und Wände, als wären sie aus Pappe. Den Staub hält ein Mann mit einem kräftigen Strahl Wasser in Schach. Dachbalken und halbe Zimmer stürzen zu Boden – und das keine zwei Meter von fahrenden Autos und Bussen entfernt. Drei Bauarbeiter halten Verkehr und Bagger im Auge. Sobald die Zangen in Strassennähe angreifen, halten sie sofort die Autos auf.