Der Podcast zum Schweizer Fussball – «Urs Fischer ist sicher ein Kandidat für die Petkovic-Nachfolge» Warum ist der Schweizer Nationaltrainer auf dem Absprung? Wer könnte sein Nachfolger werden? Und wer hat zum Start der Super League begeistert? Antworten in unserem Fussball-Podcast «Dritte Halbzeit». Florian Raz

Noch sperrt sich der Schweizerische Fussballverband. Aber der Abgang von Vladimir Petkovic zu Girondins de Bordeaux dürfte nicht mehr zu verhindern sein. Zumal der Schweizer Nationaltrainer auch ein wenig ein Recht darauf hat, nach sieben Jahren weiterzuziehen, wie Thomas Schifferle in der neusten Ausgabe unseres Fussball-Podcasts findet: «Wenn Petkovic jetzt ein Angebot vorliegen hat, das ihn reizt, dann muss man ihm zugestehen, dass er gehen darf.»

Logisch, dass wir darum in der «Dritten Halbzeit» über mögliche Nachfolger diskutieren. Und da findet Schifferle: «Urs Fischer ist sicher ein Kandidat.» Auch wenn er selber denkt: «Ich kann mir nicht vorstellen, dass Fischer Union Berlin verlassen will, wo er ja so gut aufgehoben ist.»

Warum es schade ist, dass Lucien Favre nicht Nationaltrainer werden mag. Warum der ehemalige Wunschkandidat Marcel Koller beim Verband nicht mehr allzu hoch gehandelt wird. Und welche anderen Kandidaten auf der Liste stehen dürften. All das hören Sie in unserem Podcast.

Ausserdem: Warum die Fans in der ersten Runde lieber vor dem Stadion standen als drinnen. Was für die Rückkehr von Admir Mehmedi zum FC Zürich spricht. Welche neuen Spieler zum Saisonstart überzeugt haben.

Wann welches Thema besprochen wird

Vladimir Petkovic vor dem Abgang (2:12)

Luzern - Young Boys (21:30)

Die Proteste der Fans (29:13)

Lausanne - St. Gallen (42:29)

FC Sion (49:42)

GC - FCB (52:14)

Mehmedi zum FCZ? (58:21)

Wir freuen uns über Kritik, Streicheleinheiten oder Fragen, die wir in den kommenden Folgen gern beantworten. Die «Dritte Halbzeit» erscheint im Wochenrhythmus. Schreiben Sie uns hier in die Kommentare, via Instagram an dritte.halbzeit.podcast, melden Sie sich auf Twitter bei @razinger oder via E-Mail bei florian.raz@tamedia.ch.

