Beachvolleyball: – Adrian Heidrich bleibt in Kloten der Heimsieg vergönnt Am Beachmasters-Turnier nahe dem Stadthaus seiner Heimatstadt zeigt der Lokalmatador im Verbund mit seinem neuen Mitspieler Leo Dillier trotz der Finalniederlage viel Gutes. Peter Weiss

Emotionen im Sand vor voll besetzten Rängen: Lokalmatador Adrian Heidrich (rechts) und sein neuer Mitspieler Leo Dillier am Beachmasters-Turnier in Kloten. Foto: Raymond Grote

Im Halbfinal am frühen Sonntag-Vormittag deuten Adrian Heidrich und Leo Dillier vor den noch spärlich gefüllten Rängen an, welches Potenzial in ihrem Team steckt. Gegen den Kanadier Jake MacNeil und den US-Amerikaner Travis Mewhriter kontrollieren die beiden Schweizer Nationalspieler zunächst noch morgendlich-verhalten das Geschehen. Dann hebt der 2,07-Meter-Hüne aus der Flughafenstadt erstmals zu einem erfolgreichen Block ab. Die über die Lautsprecher eingespielte «Monsterblock»-Melodie scheint ihm einen Extra-Schub zu geben. Denn von da an gelingt Heidrich Blockpunkt um Blockpunkt.