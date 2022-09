Schweizermeister im Beachvolleyball – Adrian Heidrich verteidigt seinen Titel An der Schweizermeisterschaft auf dem Berner Bundesplatz steht der Klotener Nationalspieler zum dritten Mal zuoberst auf dem Podest. Nach zwei Siegen mit Mirco Gerson gewann er erstmals mit Leo Dillier. Peter Weiss

Zum dritten Mal Schweizer Meister – da kann Adrian Heidrich (hier im Bild am Turnier in seiner Heimatstadt Kloten Ende Juni) schon einmal die Korken knallen lassen. Foto: Raymond Grote

Im Endspiel auf dem Berner Bundesplatz gaben sich Adrian Heidrich und sein Aargauer Mitspieler Leo Dillier, mit dem der Klotener seit dieser Saison zusammenspannt, keine Blösse. Die beiden Nationalspieler setzten sich gegen die Aussenseiter Simon Hagenbuch/Nathan Broch in zwei Sätzen 21:15, 21:13 durch. Deutlich mehr zu kämpfen hatten Heidrich/Dillier da schon im Halbfinal am Freitagvormittag, als sie gegen das nach den verletzungsbedingten Ausfällen ihrer jeweiligen Partner ad hoc zusammengestellte Duo der beiden Nationalspieler Quentin Métral und Florian Breer den ersten Satz 18:21 verloren. Nach dem 21:16-Gewinn des zweiten Satzes fanden sie im entscheidenden dritten Durchgang mit 15:7 den Weg in den Final am Ende aber klar.