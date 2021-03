Beachvolleyball: Nach Turnier in Doha – Adrian Heidrichs Coronavirus-Test fällt positiv aus Pech für den Beachvolleyball-Nationalspieler aus Kloten: Vom langersehnten ersten World-Tour-Turnier in Doha nimmt er wichtige Weltranglisten-Punkte mit. Aber auch das neue Coronavirus. Peter Weiss

Adrian Heidrich, hier an der EM 2019 in Moskau am Ball, kämpft bisher auch gegen die Coronaviren erfolgreich. Der 26-jährige Klotener verspürt nur milde Erkältungssymptome. Archivfoto: Pavel Golovkin (Keystone)

Gemäss Informationen des Schweizerischen Volleyballverbands Swiss Volley spürte Adrian Heidrich nach seiner Rückkehr vom World-Tour-Turnier in Doha Erkältungssymptome. Daher liess er sich pflichtgemäss in der Schweiz auf Sars-CoV-2 testen. Sein Test auf das neue Coronavirus, das auch seinen Alltag als Profisportler nun schon seit über einem Jahr beeinträchtigt, fiel positiv aus. Heidrich befindet sich in Isolation, sein Berner Beachpartner Mirco Gerson musste sich auf Anweisung der kantonalen Gesundheitsbehörde in Quarantäne begeben.

Aus Sicherheitsüberlegungen liess Swiss Volley alle aus Katar zurückgekehrten Athletinnen und Athleten sowie die Trainer erneut testen. Adrian Heidrichs Nationalteam-Kollege Marco Krattiger war bereits in Doha positiv getestet worden. Er wartet, noch immer in Isolation am Persischen Golf, auf ein nächstes Coronavirus-Testresultat. Fällt es negativ aus, so kann auch er Mitte der laufenden Woche in die Schweiz zurückkehren.