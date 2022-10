Von der Spitalliste gestrichen – Adus-Klinik reicht Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht ein Das Dielsdorfer Spitall will mit juristischen Mitteln gegen die Streichung von der Spitalliste wehren. Ein definitiver Entscheid kommt frühestens in drei Jahren Astrit Abazi UPDATE FOLGT

Der Kanton hatte der Adus-Klinik eine Gnadenfrist bis Ende 2023 gewährt. Foto: Sibylle Meier

Der Kampf um die Spitalliste des Kantons geht in die nächste Runde: Wie die Leitung der Adus-Klinik in Dielsdorf mitteilt, hat sie Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht. Damit will sie rechtlich gegen den Entscheid der Gesundheitsdirektion (GD), die Klinik von der kantonalen Spitalliste zu streichen, vorgehen. Dies hätte für die Adus-Klinik nämlich verheerende Folgen, da sie damit ihren kantonalen Leistungsauftrag verlieren würde. Ohne Leistungsauftrag zahlen Krankenkassen auch nicht für die Behandlung von Grundversicherten. Im September hatte die GD dem kleinen Spital eine Gnadenfrist bis Ende 2023 gegeben. Bis zum definitiven Entscheid in drei bis fünf Jahren kann die Adus-Klinik wie gehabt weitermachen.