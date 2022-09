Glückliches und suchtfreies Leben – Ältester Australier nach Corona-Infektion gestorben Angeblich war Frank Mawer der älteste Mensch des Kontinents. Und angeblich hatte er keine Süchte. Durch eine Covid-Erkrankung geschwächt, starb er nun 110-jährig.

Genoss auch die letzten Monate seines Lebens in vollen Zügen: Frank Mawer, mutmasslich ältester Australier, ist mit 110 Jahren verstorben. Foto: abc.net.au / Twitter

Er soll der älteste Mensch Australiens gewesen sein: Mit 110 Jahren ist Frank Mawer nach einer Corona-Infektion gestorben. Er sei friedlich eingeschlafen, nachdem die Krankheit ihn in den vergangenen Wochen geschwächt habe, berichtete der australische Sender ABC unter Berufung auf den Pflegedienst, der den Rentner betreute. 1912 in Irland geboren, war Mawer 1939 nach Australien ausgewandert. Er hatte sechs Kinder, 13 Enkel, 21 Urenkel und sogar zwei Ururenkel. Als er 2020 nach dem Geheimnis seines langen Lebens gefragt wurde, sagte der damals noch sehr rüstige Rentner, es gelte, drei Dinge zu vermeiden: Alkohol, Rauchen und Glücksspiele.

Bis vergangenen November hatte Mawer noch alleine in der Nähe von Sydney gelebt, dann war er zu seinem Sohn Philip nach Tilba an der Südküste von New South Wales gezogen. Vor wenigen Wochen habe Mawer sich mit dem Coronavirus infiziert und sei daraufhin immer schwächer geworden, zitierte ABC Philip.

Mawer lebte nach einem Sturz in einem Pflegeheim und wurde auch von Philip und dessen Partner gepflegt. Wie australische Medien berichten, lebte Mawer ein glückliches Leben. Er habe täglich Übungen gemacht und hatte oft Besuch. «Er hat das Leben auch in den letzten Monaten in vollen Zügen gelebt», sagte sein anderer Sohn Barry zu ABC.

Ab seinem 109. Geburtstag galt Mawer, der zwei Weltkriege und eine Pandemie erlebte, als ältester Mann Australiens. Damals hatte er gesagt, er habe alles gesehen. «Ich lebe Tag für Tag und nehme jeden Tag, wie er kommt.»

Mawer wurde 1912 geboren und heiratete 1939 seine Geliebte Elizabeth, eine irische Einwanderin. Mit ihr zog er sechs Kinder gross. Elizabeth starb 2011 im Alter von 92 Jahren nach mehr als 70-jähriger Ehe.

Sohn Philip beschrieb seinen Vater als «bemerkenswert stoisch» und jemanden, der «viel Unbehagen» klaglos ertragen würde. Am Samstagnachmittag habe er seinem Mittagsschlaf gehalten und sei nie mehr aufgewacht.

SDA/oli

