Ärger am Zürich Openair – Festivalgänger toben, weil «nur» Faber als Ersatz für einen Weltstar kommt Die bekannte Band Florence + the Machine kann aus gesundheitlichen Gründen nicht am Zürich Openair spielen. Die Fans fordern eine Rückerstattung der Tickets. Vergeblich. Tim Wirth

Das Zürich Openair startete am Dienstag mit Headliner Robbie Williams. Es dauert noch bis zum Samstag. Foto: Keystone

Ein Twingo statt ein SUV – so vergleicht eine Open-Air-Gängerin auf Facebook das angepasste Programm des Zürich Openair. Eigentlich hätten am Freitagabend zur besten Zeit Florence + the Machine auf der Hauptbühne spielen sollen. Die Britin Florence Welch ist ein Star, mit ihrer Band spielt sie auf den grössten Festivals der Welt.