Mobile Station vor dem Ende – Ärger in Glattfelden wegen schlechter Manieren beim Recycling In Zweidlen-Station steht jeweils dienstags ein Recyclinganhänger. Doch diesem droht das Aus. Denn entsorgt wird alles andere als das, wofür er vorgesehen ist. Ruth Hafner Dackerman

PET, Tetrapaks, Metalle, Plastik: So geht Recycling nicht. Die Gemeinde Glattfelden stellte deshalb ein mobiles Angebot bereits an mehreren Standorten ein. Foto: pd

Glas, PET, Dosen, Karton, Kaffeekapseln und Batterien – das alles könnte problemlos jeweils am Dienstag im bereitgestellten Recyclinganhänger am Bahnhof Zweidlen entsorgt werden. Dies mit der Grundidee des Dienstes am Bürger, ökologisch kurzer Wege und der Verringerung der Ansturmzeiten an der Sammelstelle in Glattfelden, welche jeweils mittwochs und freitags von 16 bis 19 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 14 Uhr geöffnet ist.